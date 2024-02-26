Гол Месси на последних минутах спас "Интер" Майами с Кривцовым от поражения в матче МЛС (видео)

Клуб Дэвида Бекхэма драматично вырвал ничью в игре против "Лос-Анджелес Гэлакси".

"Интер" Майами на выезде сыграл вничью с "Лос-Анджелес Гэлакси" в матче 2-го тура чемпионата МЛС.

В первом тайме хозяева могли выходить вперед, но на 13-й минуте бывший полузащитник "Барселоны" Рики Пуч не реализовал пенальти.

После перерыва "Лос-Анджелес Гэлакси" сумел открыть счет – на 75-й минуте отличился сербский нападающий Деян Йовельич.

Однако в компенсированное время клуб, владельцем которого является знаменитый экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, спасся от поражения. Героем ожидаемо стал Лионель Месси. Аргентинский форвард на 90+2-й минуте дважды обыгрался со своим бывшим партнером по "Барселоне" Жорди Альбой и отправил мяч под перекладину.

Украинский защитник майамцев Сергей Кривцов вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

Обзор матча "Лос-Анджелес Гэлакси" – "Интер" Майами

Для Месси и Ко это был второй матч нового розыгрыша МЛС. В стартовой игре сезона "Интер" Майами дома победил "Реал Солт Лейк" со счетом 2:0 – в том поединке Месси и Луис Суарес отличились ассистами.

В третьем туре МЛС майамский клуб 2 марта примет "Орландо Сити".

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