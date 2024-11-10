Гол Месси не спас: "Интер" Майами сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф МЛС (видео)

"Интер" Майами, за который выступают украинский защитник Сергей Кривцов и звездный аргентинский нападающий Лионель Месси, сенсационно выбыл уже в первом раунде плей-офф МЛС.

Подопечные Херардо Мартино в серии двух побед уступили "Атланте Юнайтед". В первых матчах команды обменялись домашними победами со счетом 2:1, а в решающей третьей игре майамцы дома потерпели поражение со счетом 2:3.

Поединок получился очень напряженным. Уже на 17-й минуте "Интер" Майами вышел вперед благодаря голу парагвайца Матиаса Рохаса. Но гости очень быстро ответили – дубль оформил сенегалец Джамал Тьяре, отличившись на 19-й и 21-й минутах.

В середине второго тайма хозяева сравняли счет – на 65-й минуте точный удар нанес Месси.

Однако это не помогло клубу Дэвида Бекхэма одержать победу. На 76-й минуте польский полузащитник Бартош Слиш забил решающий мяч и вывел "Атланту Юнайтед" в четвертьфинал плей-офф МЛС.

Отметим, что одним из героев матча стал 40-летний американский голкипер гостей Брэд Гузан, который совершил за игру семь сейвов.

К слову, Кривцов не попал в заявку "Интера" Майами на этот поединок из-за мышечной травмы.

Обзор матча "Интер" Майами – "Атланта Юнайтед"

Таким образом, "Интер" Майами, ставший лучшей командой регулярного чемпионата МЛС с историческим рекордом по количеству набранных очков, прекратил борьбу за трофей уже на старте плей-офф.

"Атланта Юнайтед", которая финишировала девятой в регулярном чемпионате МЛС и в плей-ин выбила "Монреаль", в 1/4 финала плей-офф сразится с "Орландо Сити". Первый матч между этими клубами состоится 23 ноября.

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