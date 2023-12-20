Гол Мудрика в компенсированное время спас "Челси" от вылета из Кубка английской лиги (видео)

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика одолел "Ньюкасл" и вышел в полуфинал Кубка английской лиги. Основное время четвертьфинальной встречи на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победили "пенсионеры" – 4:2 .

"Сороки" вышли вперед на 16-й минуте усилиями Каллума Уилсона.

Но в компенсированное ко второму тайму время "синие" отыгрались – Киран Триппьер ошибся в собственной штрафной, а Мудрик первым успел к мячу и точно пробил в дальний угол.

Следует отметить, что Мудрик начал матч на скамейке для запасных и появился на поле только на 78-й минуте, заменив Рахима Стерлинга.

Поскольку основное время матча победителя не определило, а экстра-таймы регламентом турнира не предусмотрены, команды выясняли сильнейшего в серии пенальти. Футболисты "Челси" реализовали четыре своих удара, один из которых наносил Мудрик, а вот соперник был успешен только в двух своих попытках.

Добавим, что на 90+5-й минуте Михаил также принял участие в небольшой стычке, по итогам которой заработал желтую карточку.

Добавим, что в полуфинал Кубка английской лиги также пробился "Фулхэм", который в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время прошел "Эвертон" Виталия Миколенко – украинский защитник не попал в заявку на матч из-за повреждения.

Также в 1/2 финала турнира вышел "Мидлсбро" благодаря разгромной победе над "Порт Вейлом" (0:3).

Последний полуфиналист Кубка английской лиги определится в среду, 20 декабря, в матче "Ливерпуль" – "Вест Хэм".

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