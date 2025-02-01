Гол на 10-й секунде и ассист вратаря: "Эвертон" с Миколенко одержал разгромную победу в АПЛ (видео)

"Ириски" выиграли третий подряд поединок в чемпионате Англии.

"Эвертон" на своем поле разгромил "Лестер" в матче 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле завершился со счетом 4:0 .

"Ириски" открыли счет уже на 10-й секунде встречи – после долгого заброса вратаря Джордана Пикфорда точный удар нанес Абдулае Дукуре. Это самый быстрый гол "Эвертона" в истории АПЛ.

До перерыва хозяева еще дважды поразили ворота соперника – дубль оформил Бету, отличившись на 6-й и 45+2-й минутах.

В конце матча команда Дэвида Моеса отправила четвертый мяч в ворота "лис". Окончательный счет игры на 90-й минуте установил Илиман Ндиае.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл 88 минут, после чего его заменил Нейтан Паттерсон.

Обзор матча "Эвертон" – "Лестер"

Будет добавлен в скором времени.

Для мерсисайдского клуба это третья победа подряд в чемпионате Англии. "Эвертон" с 26 очками поднялся на 15-е место в таблице АПЛ, отдалившись от зоны вылета на расстояние 10 баллов. "Лестер" (17 пунктов) занимает 17-ю позицию.

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