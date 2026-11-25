"Кривбасс" — "Харьков" / facebook.com/kharkiv.fc

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"Харьков" обыграл "Кривбасс" в перенесенном матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Горняк" в Кривом Роге завершился со счетом 0:2.

Гости вышли вперед уже на 28-й секунде встречи благодаря точному удару Ильи Крупского, а на 10-й минуте их преимущество удвоил Эрмир Рашица.

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В середине первого тайма криворожский клуб остался в меньшинстве — прямую красную карточку на 22-й минуте получил центральный защитник Владимир Виливальд.

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После перерыва команда Младена Бартуловича довела дело до победы. Отметим, что во время второго тайма игра дважды прерывалась из-за воздушных тревог.

Обзор матча "Кривбасс" — "Харьков"

Напомним, что матч "Кривбасс" — "Харьков" должен был состояться еще 12 сентября, но из-за длительных воздушных тревог тогда так и не начался.

Благодаря победе "Харьков" (24 очка после 11 матчей) поднялся на четвертое место турнирной таблицы УПЛ. Подопечные Бартуловича уступают только "Динамо" (26 очков, 12 матчей), "Полесью" (29 очков, 12 матчей) и "Шахтеру" (30 очков, 13 матчей).

"Кривбасс" остался на последней 16-й строчке УПЛ — у команды Александра Петракова 7 очков после 11 матчей.

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В следующем туре чемпионата Украины "Кривбасс" 29 ноября примет "Верес", а "Харьков" 30 ноября встретится с "Кудровкой".

Ранее сообщалось, что "Шахтер" сенсационно потерял очки в матче УПЛ.

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