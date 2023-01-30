Гол Неймара не помог победить: ПСЖ на последних секундах потерял очки в чемпионате Франции (видео)

Парижане в третий раз за последние четыре матча споткнулись во внутреннем первенстве.

ПСЖ на домашней арене сыграл вничью с "Реймсом" в матче 20-го тура чемпионата Франции – 1:1 .

В первом тайме команды не забивали. А вот после перерыва хозяева повели в счете – на 51-й минуте отличился Неймар.

Но уже через восемь минут парижане остались в меньшинстве – прямую красную карточку заработал Марко Верратти, который только в перерыве вышел на замену.

Почти до финального свистка ПСЖ удавалось удерживать победный счет, однако в компенсированное время "Реймс" спасся от поражения – на 90+5-й минуте Фоларин Балогун принес гостям ничью.

Обзор матча

Команда Кристофа Галтье не сумела победить уже в третий раз за последние четыре матча, но с 48 очками продолжает лидировать в чемпионате. Парижане на 3 балла опережают ближайшего преследователя – "Ланс". В свою очередь, "Реймс" идет на 11-м месте, имея 26 очков.

В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с "Монпелье", а "Реймс" примет "Лорьян". Оба матча состоятся 1 февраля.

Читайте также:

"Наполи" вырвал победу над "Ромой" и продолжил господство в Серии А (видео)

"Реал" не одолел ближайшего преследователя и отпустил "Барселону" в отрыв на вершине Ла Лиги (видео)

Эффект снятия очков: "Ювентус" неожиданно провалился в матче Серии А (видео)