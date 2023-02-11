Гол новичка не помог победить: "Арсенал" с Зинченко во второй раз подряд споткнулся в АПЛ

"Канониры" не удержали победу над "Брентфордом".

"Арсенал" не сумел обыграть "Брентфорд" в домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:1 .

Первый тайм прошел без забитых голов. После перерыва "канониры" открыли счет – на 66-й минуте дебютным голом в составе лондонцев отличился зимний новичок клуба Леандро Троссард, который вышел на замену во втором тайме.

Однако довести дело до победы подопечным Микеля Артеты не удалось. На 74-й минуте Айвен Тони своим голом вырвал для гостей ничью.

Украинский защитник "пушкарей" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

"Канониры" во второй раз подряд потеряли очки в чемпионате. В прошлом туре команда Артеты уступила "Эвертону" украинского защитника Виталия Миколенко.

"Арсенал" (51 очко) продолжает лидировать в АПЛ, опережая ближайшего преследователя – "Манчестер Сити" – на шесть баллов. "Брентфорд" (34 пункта) занимает восьмую позицию.

В следующем матче Зинченко и Ко 15 февраля дома сыграют с "Манчестер Сити", 18 февраля "пчелы" будут принимать "Кристал Пэлас".

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