Гол обидчика "Шахтера" признан лучшим в третьем туре Лиги чемпионов (видео)

Винисиус Жуниор буквально поиздевался над обороной "горняков".

Гол форварда мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора в ворота донецкого "Шахтера" был признан лучшим по итогам 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

21-летний бразилец забил гол-красавец на 56-й минуте. В штрафной "горняков" он виртуозно убежал с мячом от Додо и Сергея Кривцова, после чего попал в ближнюю девятку. Таким образом Винисиус оформил дубль, первый гол он забил пятью минутами раньше.

В споре за награду нападающий "Реала" обошел гола форварда "Интера" Эдина Джеко, полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта и форварда "Спортинга" Паулинью.

"Шахтер" крупно проиграл "Реалу" на НСК "Олимпийский" в Киеве со счетом 0:5.

на НСК "Олимпийский" в Киеве со счетом После третьего тура группового этапа в квартете D лидирует "Шериф" (6 очков), "Реал" (6) - на втором месте, "Интер" (4) - третий, "Шахтер" (1) - последний.

Четвертый тур ЛЧ запланирован на 3 ноября: "Реал" - "Шахтер", "Шериф" - "Интер".

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