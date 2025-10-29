Гол обладателя "Золотого мяча" выбил команду Роналду из Кубка Саудовской Аравии

Криштиану Роналду / © Associated Press

"Аль-Наср" легендарного португальского форварда Криштиану Роналду не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Саудовской Аравии.

В 1/8 финала клуб Роналду потерпел поражение от "Аль-Иттихада" ( 1:2 ), цвета которого защищает знаменитый французский нападающий, обладатель "Золотого мяча" 2022 года Карим Бензема.

Именно Бензема уже на 15-й минуте открыл счет после передачи Муссы Диаби.

На 30-й минуте хозяева восстановили паритет – точный удар нанес Анжело Габриэл.

Однако еще до перерыва гости снова вышли вперед – на 45+2-й минуте отличился Уссем Ауар.

Роналду отыграл за "Аль-Наср" весь матч, но не спас свою команду от вылета из турнира.

Отметим, что Роналду проиграл 13 турниров за три года в "Аль-Насре". Единственным успехом 40-летнего португальца остается победа в Кубке арабских чемпионов, который имеет товарищеский статус.

В то же время Криштиану не перестает впечатлять своей результативностью. В этом сезоне на его счету шесть голов и один ассист в семи матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes.