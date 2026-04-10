Гол Педриньо в ворота АЗ признали лучшим на неделе Лиги конференций
Вингер "горняков" фантастическим дальним ударом поразил ворота нидерландского клуба.
Гол бразильского вингера донецкого "Шахтера" Педриньо в ворота нидерландского АЗ признан лучшим по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/26.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Педриньо открыл счет на 72-й минуте поединка. Бразилец шикарным ударом из-за пределов штрафной площадки отправил мяч в дальнюю "девятку".
Видео гола Педриньо
Это его первый гол в этом сезоне в основной стадии еврокубков. До этого он отметился только в квалификации.
Всего в нынешней кампании в активе Педриньо 8 голов и 9 ассистов в 33 матчах за "Шахтер" во всех турнирах.
Подопечные Арды Турана разгромили АЗ со счетом 3:0. Кроме Педриньо, голами отличился бразилец Алиссон, который оформил дубль.
Ответный матч команды проведут в четверг, 16 апреля, на стадионе "АФАС" в городе Алкмар в Нидерландах. Начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.
Победитель пары "Шахтер" — "АЗ Алкмар" в полуфинале Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "Кристал Пэлас" (Англия) — "Фиорентина" (Италия). В первом матче "орлы" дома разбили "фиалок" со счетом 3:0.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).