Гол Педриньо в ворота АЗ признали лучшим на неделе Лиги конференций

Педриньо / © ФК Шахтер

Гол бразильского вингера донецкого "Шахтера" Педриньо в ворота нидерландского АЗ признан лучшим по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Педриньо открыл счет на 72-й минуте поединка. Бразилец шикарным ударом из-за пределов штрафной площадки отправил мяч в дальнюю "девятку".

Это его первый гол в этом сезоне в основной стадии еврокубков. До этого он отметился только в квалификации.

Всего в нынешней кампании в активе Педриньо 8 голов и 9 ассистов в 33 матчах за "Шахтер" во всех турнирах.

Подопечные Арды Турана разгромили АЗ со счетом 3:0. Кроме Педриньо, голами отличился бразилец Алиссон, который оформил дубль.

Ответный матч команды проведут в четверг, 16 апреля, на стадионе "АФАС" в городе Алкмар в Нидерландах. Начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.

Победитель пары "Шахтер" — "АЗ Алкмар" в полуфинале Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "Кристал Пэлас" (Англия) — "Фиорентина" (Италия). В первом матче "орлы" дома разбили "фиалок" со счетом 3:0.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).