Гол плюс ассист Цыганкова: "Динамо" благодаря двум пенальти разгромило худшую команду УПЛ

Киевское "Динамо" обыграло одесский "Черноморец" в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на домашнем стадионе "моряков" в Одессе завершился со счетом 0:3 .

Столичная команда вышла вперед в середине первого тайма. На 25-й минуте пенальти реализовал Виктор Цыганков.

Сразу после перерыва "бело-синие" укрепили свое преимущество. Теперь Цыганков выступил в роли ассистента, а гол записал в свой актив Виталий Буяльский.

В компенсированное ко второму тайма время точку в матче поставил Владислав Ванат, реализовавший пенальти.

"Динамо" с 16 очками поднялось на шестое место в таблице УПЛ. "Черноморец" остался на последней позиции с тремя баллами в своем активе.

В следующем туре подопечные Мирчи Луческу 10 ноября сыграют с "Александрией", а команда Романа Григорчука в тот же день встретится с "Минаем".

Читайте также:

"Днепр-1" за минуту совершил яркий камбэк и укрепил лидерство в УПЛ

"Верес" одержал сокрушительную победу в УПЛ и приблизился к еврокубковой зоне

Дубль Сикана позволил "Шахтеру" разгромить "Ингулец" и вернуться на второе место в УПЛ