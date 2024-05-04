Гол плюс ассист Довбика: "Жирона" эффектно победила "Барселону" и вручила титул "Реалу" (видео)

Команда Мичела гарантировала "сливочным" чемпионство, а себе место в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон.

"Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова обыграла "Барселону" в домашнем матче 34-го тура испанской Ла Лиги. Каталонское дерби на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в городе Жирона завершилось со счетом 4:2 .

Уже на третьей минуте встречи "сине-гранатовых" вывел вперед Андреас Кристенсен. Однако "бело-красные" ответили мгновенно – на четвертой минуте Довбик забил головой после подачи Ивана Мартина с левого фланга.

Видео гола Довбика

Для 26-летнего украинского форварда этот гол стал 20-м в этом сезоне Примеры. Довбик увеличил свой отрыв в бомбардирской гонке чемпионата Испании от полузащитника мадридского "Реала" Джуда Беллингема, который забил 18 мячей.

Перед перерывом "Барселона" снова вышла вперед – пенальти реализовал Роберт Левандовский.

А вот во втором тайме "жиронцы" были на голову лучше своего принципиального соперника. На 65-й минуте Порту сравнял счет сразу же после своего выхода на замену, расстреляв ворота после передачи Довбика. Для Артема это шестой ассист в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

Видео ассиста Довбика

Вскоре команда Мичела уже была впереди – Мигель Гутьеррес на 67-й минуте отличился после паса Порту.

На 74-й минуте "Жирона" в четвертый раз поразила ворота "блаугранас" – Порту получил мяч от Савио и оформил дубль красивым ударом в дальний угол.

Отметим, что Довбик и Цыганков вышли в стартовом составе на матч против "Барселоны". Артем отыграл весь поединок, а Виктор провел на поле 65 минут, после чего его заменил Ян Коуту.

Обзор матча "Жирона" – "Барселона"

Благодаря этой победе "Жирона" (74 очка) вышла на второе место в Ла Лиге, сдвинув "Барселону" (73 балла) на третью позицию.

Таким образом, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина (87 пунктов) за четыре тура до конца стал чемпионом Примеры сезона-2023/24. Для "Королевского клуба" это 36-й чемпионский титул в истории. По этому показателю "сливочные" являются абсолютными рекордсменами испанского первенства.

В свою очередь, "Жирона" гарантировала себе финиш в топ-4 и первый в истории клуба выход в Лигу чемпионов.

В следующем туре чемпионата Испании команда Довбика и Цыганкова 10 мая на выезде сыграет с "Алавесом", а подопечные Хави 13 мая примут "Реал Сосьедад".

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