Гол плюс ассист Жиру: "Милан" уверенной победой начал новый сезон Серии А (видео)

"Милан" в гостях разобрался с "Болоньей" в заключительном матче 1-го тура итальянской Серии А – 0:2.

Команда Стефано Пиоли открыла счет в дебюте встречи. На 11-й минуте Оливье Жиру на дальней штанге замкнул точную передачу Тиджани Рейндерса.

Достаточно быстро "россонери" удвоили свое преимущество. На 21-й минуте бывший одноклубник украинца Михаила Мудрика в лондонском "Челси" Кристиан Пулишич отметился мощным ударом из-за пределов штрафной. Ассист занес в свой актив Жиру.

Больше голов в этом матче болельщики не увидели. Во втором тайме "Болонья" могла сократить отставание, но после удара Дана Ндое гостей спасла штанга.

Обзор матча

Во втором туре Серии А "россонери" 26 августа будут принимать "Торино", а "Болонья" днем позже на выезде сыграет с "Ювентусом".

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