Гол Роналду и серия пенальти: Португалия и Испания определили победителя Лиги наций (видео)

Португалия – Испания / © Associated Press

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Сборная Португалии стала победителем Лиги наций-2024/25, одолев в финале команду Испании. Основное и дополнительное время матча на "Альянц Арене" в Мюнхене завершилось со счетом 2:2 , а в серии пенальти точнее были португальцы – 5:3.

Испанцы открыли счет на 21-й минуте встречи – отличился Мартин Субименди, который забил ударом с нескольких метров.

Португальцам хватило пяти минут для того, чтобы отыграться. Нуну Мендеш из пределов штрафной точно пробил низом в дальний угол.

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Перед перерывом подопечные Луиса Де ла Фуэнте снова вышли вперед – на 45-й минуте Микель Оярсабаль аккуратно покатил мяч под дальнюю штангу после передачи Педри.

Во втором тайме команда Роберто Мартинеса еще раз восстановила паритет в матче – на 61-й минуте Криштиану Роналду после прострела Нуну Мендеша и отскока направил мяч в ворота испанцев.

Для 40-летнего Криштиана это был 221-й матч и 138-й гол за сборную Португалии. Он является лучшим бомбардиром в истории национальных команд. Также это 938-й забитый мяч в целом в карьере Роналду.

Однако доиграть этот поединок до конца Криштиану не смог, поскольку получил повреждение и на 88-й минуте был заменен на Гонсалу Рамуша.

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Основное время матча завершилось со счетом 2:2, поэтому игра перешла в экстра-таймы, где голов забито не было.

Обладатель трофея определялся в серии пенальти, которую выиграли португальцы. Они реализовали все пять ударов с 11-метровой отметки, а у испанцев не забил Альваро Мората, который не сумел переиграть Диогу Кошту.

Обзор матча Португалия – Испания

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что в полуфинале Португалия с решающим голом Роналду одержала волевую победу над Германией (2:1), а Испания в сверхрезультативном матче-триллере одолела Францию (5:4).

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Бронзовым призером турнира стала Франция, которая в матче за третье место победила Германию (2:0).

Напомним, этот розыгрыш Лиги наций стал четвертым в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, в 2021-м триумфовала Франция, а в 2023-м победителем стала Испания.