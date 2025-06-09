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Гол Роналду и серия пенальти: Португалия и Испания определили победителя Лиги наций (видео)
Португальцы в драматическом поединке во второй раз в истории выиграли Лигу наций.
Сборная Португалии стала победителем Лиги наций-2024/25, одолев в финале команду Испании. Основное и дополнительное время матча на "Альянц Арене" в Мюнхене завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее были португальцы – 5:3.
Испанцы открыли счет на 21-й минуте встречи – отличился Мартин Субименди, который забил ударом с нескольких метров.
Португальцам хватило пяти минут для того, чтобы отыграться. Нуну Мендеш из пределов штрафной точно пробил низом в дальний угол.
Перед перерывом подопечные Луиса Де ла Фуэнте снова вышли вперед – на 45-й минуте Микель Оярсабаль аккуратно покатил мяч под дальнюю штангу после передачи Педри.
Во втором тайме команда Роберто Мартинеса еще раз восстановила паритет в матче – на 61-й минуте Криштиану Роналду после прострела Нуну Мендеша и отскока направил мяч в ворота испанцев.
Для 40-летнего Криштиана это был 221-й матч и 138-й гол за сборную Португалии. Он является лучшим бомбардиром в истории национальных команд. Также это 938-й забитый мяч в целом в карьере Роналду.
Однако доиграть этот поединок до конца Криштиану не смог, поскольку получил повреждение и на 88-й минуте был заменен на Гонсалу Рамуша.
Основное время матча завершилось со счетом 2:2, поэтому игра перешла в экстра-таймы, где голов забито не было.
Обладатель трофея определялся в серии пенальти, которую выиграли португальцы. Они реализовали все пять ударов с 11-метровой отметки, а у испанцев не забил Альваро Мората, который не сумел переиграть Диогу Кошту.
Обзор матча Португалия – Испания
Будет добавлен в скором времени.
Отметим, что в полуфинале Португалия с решающим голом Роналду одержала волевую победу над Германией (2:1), а Испания в сверхрезультативном матче-триллере одолела Францию (5:4).
Бронзовым призером турнира стала Франция, которая в матче за третье место победила Германию (2:0).
Напомним, этот розыгрыш Лиги наций стал четвертым в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, в 2021-м триумфовала Франция, а в 2023-м победителем стала Испания.