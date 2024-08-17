Гол Роналду не помог: "Аль-Наср" потерпел разгромное поражение в финале Суперкубка Саудовской Аравии

"Аль-Наср" португальского форварда Криштиану Роналду разгромно уступил "Аль-Хилялю" в финале Суперкубка Саудовской Аравии. Поединок завершился со счетом 1:4 .

Подопечные экс-тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру минимально выиграли первый тайм благодаря голу Роналду. 39-летний нападающий забил на 44-й минуте матча.

Однако во второй половине встречи действующему чемпиону Саудовской Аравии удалось совершить камбэк. На 55-й минуте счет сравнял Сергей Милинкович-Савич.

Затем дубль оформил Александр Митрович, отличившись на 63-й и 69-й минутах. Точку в этом противостоянии на 72-й минуте поставил Малком, отправив четвертый мяч в ворота "Аль-Насра".

Обзор матча "Аль-Наср" – "Аль-Хиляль"

Отметим, что в полуфинале турнира Роналду забил гол и отдал результативную передачу, чем помог своей команде обыграть "Аль-Таавун" со счетом 2:0.

Роналду стал игроком "Аль-Насра" в конце декабря 2022 года, подписав контракт до лета 2025-го. В саудовском клубе он зарабатывает 200 миллионов долларов в год.

В прошлом сезоне португалец остался без трофеев. "Аль-Наср" занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отстав от "Аль-Хиляля" на 14 очков. В финале Кубка Короля Саудовской Аравии команда Криштиану уступила "Аль-Хилялю" в серии пенальти.

Сам Роналду в прошлой кампании стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии, забив 35 голов за 31 матч, а также сделал 11 ассистов.

Всего в сезоне-2023/24 он сыграл 44 матча за "Аль-Наср" во всех турнирах, отличившись 42 голами и 13 результативными передачами.

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