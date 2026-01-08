Гол Роналду не помог: "Аль-Наср" проиграл матч чемпионата Саудовской Аравии

Криштиану Роналду / facebook.com/alnassrfc

"Аль-Наср" португальского форварда Криштиану Роналду проиграл "Аль-Кадисии" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Поединок в Эр-Рияде завершился со счетом 1:2 .

Первый тайм прошел без забитых голов, а на старте второй половины встречи мексиканский нападающий гостей Хулиан Киньонес открыл счет в игре.

В середине второго тайма уругвайский полузащитник Найтан Нандес удвоил преимущество "Аль-Кадисии".

На 81-й минуте хозяева сократили отставание – 40-летний Роналду реализовал пенальти, забив свой 958-й гол в карьере.

Однако это не помогло команде легендарного португальца избежать поражения.

В этом сезоне Криштиану забил 14 голов и сделал один ассист в чемпионате Саудовской Аравии. Он единолично возглавляет бомбардирскую гонку турнира.

Потеряв очки в третьем матче подряд, "Аль-Наср" (31 балл) остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Подопечные Жорже Жезуша отстают от лидера "Аль-Хиляля" на 4 пункта.

В следующем туре команда Роналду 12 января на выезде сыграет с "Аль-Хиллялем".

Ранее сообщалось, что Роналду забил роскошный гол бисиклетой в матче чемпионата Саудовской Аравии.