Гол Роналду не помог: "Аль-Наср" проиграл в финале Суперкубка Саудовской Аравии
Команда Криштиану в серии пенальти потерпела поражение от "Аль-Ахли".
"Аль-Наср", за который выступает звездный португальский форвард Криштиану Роналду, уступил "Аль-Ахли" в финале Суперкубка Саудовской Аравии.
Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти футболисты "Аль-Ахли" оказались точнее – 5:3.
Подопечные Жорже Жезуша открыли счет в конце первого тайма – Роналду реализовал пенальти.
Для Криштиану этот гол стал юбилейным, сотым за "Аль-Наср". 40-летний португалец стал первым футболистом в истории, который забил 100 или больше мячей за четыре разных клуба и национальную сборную.
В конце первого тайма подопечные Маттиаса Яйссле отыгрались – отличился Франк Кессье.
Во втором тайме "Аль-Наср" снова вышел вперед – на 82-й минуте забил Марсело Брозович.
Однако на 89-й минуте "Аль-Ахли" во второй раз восстановил паритет в игре – Рожер Ибаньес нанес точный удар после передачи Рияда Мареза.
Так что дело дошло до серии пенальти, где игроки "Аль-Ахли" реализовали все пять попыток. У "Аль-Насра" точными были Роналду, Брозович и Жоау Фелиш, но не забил Абдуллах Аль-Хайбари.
Отметим, что в полуфинале турнира "Аль-Наср" обыграл "Аль-Иттихад" (2:1), в то время как "Аль-Ахли" разгромил "Аль-Кадисию" (5:1).
