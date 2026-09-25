Гол Роналду отменили: Португалия обыграла Уэльс в Лиге наций

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Сборная Португалии дома обыграла Уэльс в матче первого тура дивизиона А Лиги наций-2026/27. Поединок на стадионе "Жозе Алвеладе" в Лиссабоне завершился со счетом 1:0.

Подопечные Жорже Жезуша вышли вперед в середине первого тайма — на 22-й минуте точный удара из-за пределов штрафной площадки нанес Жоау Фелиш.

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После перерыва Криштиану Роналду мог увеличить преимущество португальцев, но его гол на 59-й минуте был отменен из-за офсайда после просмотра видеоповтора (VAR). На 68-й минуте легендарный форвард был заменен.

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В другом матче первого тура этой группы Норвегия благодаря дублю Эрлинга Холанда на своем поле победила Данию (3:2).

В следующем туре Португалия в гостях сыграет против Норвегии, а Уэльс на выезде встретится с Данией. Оба матча запланированы на 27 сентября.

Ранее сообщалось, что Нидерланды вырвали ничью против Германии в Лиге наций.

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