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Гол Роналду отменили: Португалия обыграла Уэльс в Лиге наций
Автором победного забитого мяча стал Жоау Фелиш.
Сборная Португалии дома обыграла Уэльс в матче первого тура дивизиона А Лиги наций-2026/27. Поединок на стадионе "Жозе Алвеладе" в Лиссабоне завершился со счетом 1:0.
Подопечные Жорже Жезуша вышли вперед в середине первого тайма — на 22-й минуте точный удара из-за пределов штрафной площадки нанес Жоау Фелиш.
После перерыва Криштиану Роналду мог увеличить преимущество португальцев, но его гол на 59-й минуте был отменен из-за офсайда после просмотра видеоповтора (VAR). На 68-й минуте легендарный форвард был заменен.
В другом матче первого тура этой группы Норвегия благодаря дублю Эрлинга Холанда на своем поле победила Данию (3:2).
В следующем туре Португалия в гостях сыграет против Норвегии, а Уэльс на выезде встретится с Данией. Оба матча запланированы на 27 сентября.
Ранее сообщалось, что Нидерланды вырвали ничью против Германии в Лиге наций.