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Гол Роналду принес Португалии волевую победу над Германией в полуфинале Лиги наций (видео)
В финале соперником португальцев станет победитель пары Испания – Франция.
Сборная Португалии стала первым финалистом Лиги наций-2024/25.
В полуфинальном матче, который состоялся 4 июня на "Альянц Арене" в Мюнхене, португальцы обыграли команду Германии со счетом 1:2.
Первый тайм встречи прошел без забитых голов. Сразу после перерыва немцы открыли счет – на 48-й минуте Флориан Вирц головой пробил под правую штангу после мягкого навеса Йозуа Киммиха в штрафную площадку соперника.
На 63-й минуте португальцы отыгрались – Фрасишку Консейсау через пять минут после своего выхода на замену красивым обводящим ударом отправил мяч в дальний угол.
А уже на 68-й минуте подопечные Роберто Мартинеса вышли вперед – Криштиану Роналду расстрелял полупустые ворота с передачи Нуну Мендеша.
Для 40-летнего Криштиану это был 220-й матч и 137-й гол за сборную Португалии. Он является лучшим бомбардиром в истории национальных команд.
Подопечные Юлиана Нагельсмана пытались избежать поражения и могли восстановить паритет в противостоянии на 83-й минуте, но Карим Адееми попал в штангу.
Обзор матча Германия – Португалия
Будет добавлен в скором времени.
Другую путевку в финал Лиги наций в четверг, 5 июня, разыграют Испания и Франция. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Испания – Франция.
Финальный матч турнира и поединок за третье место состоятся в воскресенье, 8 июня.
Нынешний розыгрыш Лиги наций является четвертым в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, в 2021-м триумфовала Франция, а в 2023-м победителем стала Испания.