Гол Роналду принес Португалии волевую победу над Германией в полуфинале Лиги наций (видео)

Германия – Португалия / © Associated Press

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Сборная Португалии стала первым финалистом Лиги наций-2024/25.

В полуфинальном матче, который состоялся 4 июня на "Альянц Арене" в Мюнхене, португальцы обыграли команду Германии со счетом 1:2 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. Сразу после перерыва немцы открыли счет – на 48-й минуте Флориан Вирц головой пробил под правую штангу после мягкого навеса Йозуа Киммиха в штрафную площадку соперника.

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На 63-й минуте португальцы отыгрались – Фрасишку Консейсау через пять минут после своего выхода на замену красивым обводящим ударом отправил мяч в дальний угол.

А уже на 68-й минуте подопечные Роберто Мартинеса вышли вперед – Криштиану Роналду расстрелял полупустые ворота с передачи Нуну Мендеша.

Для 40-летнего Криштиану это был 220-й матч и 137-й гол за сборную Португалии. Он является лучшим бомбардиром в истории национальных команд.

Подопечные Юлиана Нагельсмана пытались избежать поражения и могли восстановить паритет в противостоянии на 83-й минуте, но Карим Адееми попал в штангу.

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Обзор матча Германия – Португалия

Будет добавлен в скором времени.

Другую путевку в финал Лиги наций в четверг, 5 июня, разыграют Испания и Франция. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Испания – Франция.

Финальный матч турнира и поединок за третье место состоятся в воскресенье, 8 июня.

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Нынешний розыгрыш Лиги наций является четвертым в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, в 2021-м триумфовала Франция, а в 2023-м победителем стала Испания.