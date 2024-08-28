Гол Роналду со штрафного помог "Аль-Насру" разбить соперника в чемпионате Саудовской Аравии (видео)

Криштиану имеет три результативных действия после двух поединков на старте саудовской лиги.

Суперзвездный форвард Криштиану Роналду помог "Аль-Насру" разгромить "Аль-Фейху" в матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Поединок завершился со счетом 1:4 .

39-летний португалец вышел в стартовом составе своей команды и отыграл до финального свистка. Уже на 5-й минуте он отдал голевую передачу на Андерсону Талиску.

В конце первого тайма КриРо забил и сам. Сделал он это прямым ударом со штрафного.

Видео гола Роналду со штрафного

Ronaldo, always one step ahead pic.twitter.com/yO7MB9tmxQ — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 27, 2024

Обзор матча "Аль-Фейха" – "Аль-Наср"

Таким образом, после двух поединков на старте нового сезона саудовской лиги в активе Роналду уже два гола и один ассист.

В первом туре подопечные экс-тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру не сумели обыграть "Аль-Раед" (1:1), невзирая на гол Роналду ударом головой после навеса от Садио Мане.

Сейчас "Аль-Наср" с 4 очками идет на второй позиции в чемпионате Саудовской Аравии. В следующем туре команда Роналду 13 сентября примет "Аль-Ахли".

Ранее сообщалось, что "Аль-Наср" с голом Роналду потерпел разгромное поражение в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

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