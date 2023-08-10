Гол Роналду вывел "Аль-Наср" в исторический финал арабской Лиги чемпионов (видео)

Звездный форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду принес своему клубу победу над иракским клубом "Аль-Шорта" в полуфинале арабской Лиги чемпионов – 0:1 .

38-летний португалец вышел в стартовом составе и провел полный поединок. На 75-й минуте он реализовал пенальти, чем вывел "Аль-Наср" в финал турнира.

Ronaldo with his amazing technique ⚡️ pic.twitter.com/mr9iBFvJXq — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 9, 2023

Роналду отличился голом в четвертом матче подряд арабской Лиги чемпионов. Ранее он забил команде "Монастир" из Туниса, поразил ворота египетского "Замалека", чем вывел "Аль-Наср" в плей-офф турнира, а также открыл счет в поединке против марокканского клуба "Раджа Касабланка" – действующего победителя арабской ЛЧ.

Добавим, что в матче с "Аль-Шортой" португалец также на 31-й минуте забил с игры после выхода один на один с голкипером, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

Для "Аль-Насра" это первый в истории выход в финал арабской Лиги чемпионов. В решающем матче турнира Роналу и Ко сыграют с "Аль-Хилялем", который в другом полуфинале обыграл "Аль-Шабаб" (3:1).

Финал арабской ЛЧ состоится в субботу, 12 августа, начало поединка – в 21:00 по киевскому времени.

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