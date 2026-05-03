Гол с центра поля и камбэк: "Шахтер" одолел "Динамо" в матче УПЛ

"Динамо" — "Шахтер" / © ФК Динамо Киев

Реклама

"Шахтер" обыграл "Динамо" в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 1:2 .

"Бело-синие" открыли счет на 13-й минуте встречи — форвард столичного клуба Матвей Пономаренко в центре поля отобрал мяч у Егора Назарины и сразу же издали перебросил голкипера "горняков" Дмитрия Ризныка, который далеко вышел из ворот.

Для Пономаренко этот гол стал 12-м в нынешнем сезоне УПЛ, он возглавляет бомбардирскую гонку. Благодаря этому забитому мячу подопечные Игоря Костюка отправились на перерыв при минимальном преимуществе в счете.

Реклама

Однако уже на старте второго тайма дончане отыгрались — на 50-й минуте Лукас Феррейра с рикошетом от защитника киевлян Константина Вивчаренко отправил мяч в ворота после прострела Проспера Оба с левого фланга и скидки в центре штрафной площадки от Лассины Траоре.

А уже на 68-й минуте подопечные Арды Турана повели в счете — Траоре добил мяч в сетку после того, как Руслан Нещерет парировал удар Николая Матвиенко.

"Динамо" пыталось избежать поражения и создало несколько очень опасных моментов. На 71-й минуте Александр Яцык после скидки Пономаренко с линии вратарской площадки пробил над воротами.

На 85-й минуте Эдуардо Герреро отправил мяч в ближнюю "девятку" после заброса Александра Караваева на правый фланг штрафной площадки, но после просмотра видеоповтора (VAR) арбитр отменил гол в ворота "Шахтера" из-за офсайда.

Реклама

На последних секундах матча, в компенсированное ко второму тайму время, все тот же Герреро имел еще один шанс забить, но после навеса с углового из пределов вратарской не попал в ворота.

Обзор матча "Динамо" — "Шахтер"

Отметим, что "Шахтер" победил "Динамо" во второй раз в сезоне УПЛ. В матче первого круга чемпионата, который состоялся в ноябре прошлого года, донецкий клуб во Львове одолел киевлян со счетом 3:1.

В этом сезоне клубы также встречались в 1/8 финала Кубка Украины, где "Динамо" одержало волевую победу со счетом 2:1.

После этой победы "Шахтер" (63 очка) продолжает уверенно лидировать в УПЛ, вплотную приблизившись к чемпионскому титулу. За четыре тура до конца "горняки" увеличили преимущество над идущим вторым ЛНЗ до 10 баллов.

Реклама

"Динамо" (47 пунктов) находится на четвертой строчке и на 5 очков отстает от "Полесья", которое располагается на третьей позиции.

В следующем туре УПЛ киевляне 9 мая на выезде сыграют против ЛНЗ, а дончане 10 мая сразятся с "Полтавой", которая замыкает турнирную таблицу.

Перед этим "Шахтер" 7 мая в Лондоне проведет ответный матч полуфинала Лиги конференций с английским. "Кристал Пэлас". В первом поединке в Кракове "горняки" уступили "орлам" со счетом 1:3.

Новости партнеров