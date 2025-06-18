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Гол Серхио Рамоса принес "Монтеррею" ничью с "Интером" на Клубном чемпионате мира-2025 (видео)
Легендарный испанец отличился в воротах действующего финалиста Лиги чемпионов.
Мексиканский "Монтеррей" сыграл вничью с миланским "Интером" в матче первого тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Роуз Боул" в Пасадене завершился со счетом 1:1.
Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме. На 25-й минуте мексиканский коллектив вывел вперед легенда мадридского "Реала" и сборной Испании 39-летний защитник Серхио Рамос.
"Нерадзурри" ответили на 42-й минуте точным ударом аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса.
Отметим, что "Интер" является действующим финалистом Лиги чемпионов. В этом году в решающем матче самого престижного евротурнира итальянский клуб разгромно проиграл французскому ПСЖ (0:5).
Обзор матча "Монтеррей" – "Интер"
В другом матче стартового тура группы E аргентинский "Ривер Плейт" обыграл японский клуб "Урава Ред Даймондс" со счетом 3:1.
Во втором туре этого квартета "Интер" 21 июня встретится с "Уравой Ред Даймондс", а "Монтеррей" 22 июня сыграет с "Ривер Плейтом".
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