Гол со штрафного принес "Заре" последнюю путевку в четвертьфинал Кубка Украины

Луганская "Заря" победила ФСК "Мариуполь" в последнем матче 1/8 финала Кубка Украины. Поединок на стадионе "Колос" в Борисполе завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол команда Валерия Кривенцова забила в компенсированное к первому тайму время. Викентий Волошин отличился красивым прямым ударом со штрафного под перекладину.

Добавим, что ранее в четвертьфинал Кубка Украины также вышли донецкий "Шахтер", "Александрия", "Виктория" (Сумы), житомирское "Полесье", киевская "Оболонь", одесский "Черноморец" и полтавская "Ворскла".

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины состоится в пятницу, 13 октября. Начало – в 19:20 по киевскому времени.

Поединки 1/4 и 1/2 финала запланированы на 1 ноября 2023-го и 3 апреля 2024 года соответственно. Финал Кубка Украины-2023/24 состоится 15 мая 2024 года.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился. В сезоне-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину.

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