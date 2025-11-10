Гол Судакова, отбитый пенальти Трубина: "Бенфика" упустила победу в игре чемпионата Португалии

"Бенфика" / x.com/SLBenfica

"Бенфика" на своем поле сыграла вничью против "Каса Пиа" в матче 11-го тура чемпионата Португалии. Поединок на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 2:2 .

Команда Жозе Моуринью открыли счет на 17-й минуте – украинский полузащитник Георгий Судаков забил с передачи Вангелиса Павлидис, отличившись своим третьим голом в составе "орлов".

После перерыва Павлидис реализовал пенальти и увеличил преимущество лиссабонцев.

Однако удержать победу "Бенфика" не сумела. На 65-й минуте украинский голкипер Анатолий Трубин отразил удар Кассиано с пенальти, но защитник "орлов" Томаш Араужу курьезно отправил мяч в свои ворота.

На 79-й минуте Судаков покинул поле, его заменил Леандру Баррейру. Через две минуты люксембуржец забил гол, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

А в компенсированное время гостям удалось вырвать ничью. Трубин ошибся на выходе из ворот, чем воспользовался Ренату Ньяго и спас свою команду от поражения.

Отметим, что Судакова признали лучшим игроком этого поединка. Георгий получил специальную награду.

Обзор матча "Бенфика" – "Каса Пиа"

После этого матча "Бенфика" (25 очков) занимает третье место в чемпионате Португалии, отставая на три балла от "Спортинга" и на шесть – от "Порту". "Каса Пиа" (9 очков) расположилась на 15-й позиции.

В следующем туре "Бенфика" 29 ноября на выезде сыграет с "Насьоналем", а "Каса Пиа" в тот же день примет "Алверку".