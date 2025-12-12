ТСН в социальных сетях

Гол Судакова признали лучшим в чемпионате Португалии по итогам ноября

Украинец отличился красивым ударом слету.

Георгий Судаков

Георгий Судаков / facebook.com/SLBenfica

Гол украинского полузащитника "Бенфики" Георгия Судакова в ворота "Касса Пии" признали лучшим в чемпионате Португалии по итогам ноября.

Об этом сообщает официальный сайт португальской лиги.

Поединок состоялся 9 ноября в рамках 11-го тура чемпионата Португалии на поле "орлов" и завершился вничью 2:2, а украинец открыл счет на 17-й минуте.

После навеса в штрафную площадку и скидки головой от Вангелиса Павлидиса украинец отличным ударом слета отправил мяч под дальнюю штангу.

В этом сезоне Судаков провел за лиссабонский клуб 18 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

В настоящее время "Бенфика" (29 очков) занимает третье место в чемпионате Португалии. Подопечные Жозе Моуринью на три балла отстают от "Спортинга" и на 8 пунктов от лидера чемпионата "Порту".

В следующем туре чемпионата Португалии команда Судакова и украинского вратаря Анатолия Трубина 14 декабря сыграет в гостях против "Морейренсе".

Ранее сообщалось, что "Бенфика" с Трубиным и Судаковым выиграла второй матч подряд в Лиге чемпионов.

