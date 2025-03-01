Гол Таловерова не помог: "Манчестер Сити" пробился в 1/4 финала Кубка Англии (видео)

"Манчестер Сити" обыграл "Плимут" в матче 1/8 финала Кубка Англии сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 3:1 .

Клуб Чемпионшипа (второго по престижности английского дивизиона – прим.) открыл счет на 38-й минуте – украинский защитник Максим Таловеров головой замкнул подачу с углового.

Для 24-летнего украинца это второй гол за "Плимут", в состав которого он зимой перебрался из австрийского ЛАСКа. Ранее Таловеров забил в матче Чемпионшипа против "Лутона".

Впрочем, команда Хосепа Гвардиолы сумела переломить ход встречи. Дубль оформил Нико O'Райлли, отличившись на 45+1-й и 76-й минутах. На 90-й минуте точку в матче поставил Кевин Де Брюйне.

Отметим, что Таловеров провел на поле полный матч, за который получил одну из самых высоких оценок среди игроков своей команды.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Плимут"

Таким образом, "Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Кубка Англии. Своего следующего соперника "горожане" узнают в воскресенье, 2 марта, во время жеребьевки.

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