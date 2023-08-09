Гол украинского футболиста помог польскому клубу выиграть матч отбора Лиги чемпионов (видео)

Украинский полузащитник польского "Ракува" Владислав Кочергин забил гол в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против кипрской команды "Арис" Лимасол.

27-летний украинец вышел в стартовом составе и открыл счет на 7-й минуте поединка. Кочергин на дальней штанге поразил пустые ворота соперника после быстрой контратаки "Ракува".

KOCHERGIN FAIT GRONDER LA POLOGNE pic.twitter.com/lWt7GlXuQT — Le Football en VOD LXX (@VodLxx) August 8, 2023

Это уже второй гол Владислава в нынешней квалификации Лиги чемпионов. Ранее он отличился победным мячом в игре против эстонской "Флоры" в первом раунде отбора.

Матч "Ракув" – "Арис" завершился победой польского клуба со счетом 2:1 . На 63-й минуте хозяева удвоили свое преимущество, реализовав пенальти. Однако в конце встречи "Ариса" отыграл один мяч.

Ответный поединок команды сыграют 15 августа на Кипре.

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф Лиги чемпионов сразится за выход в групповой этап с сильнейшим в паре "Копенгаген" (Дания) – "Спарта" Прага (Чехия).

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