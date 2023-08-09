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Гол украинского футболиста помог польскому клубу выиграть матч отбора Лиги чемпионов (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Гол украинского футболиста помог польскому клубу выиграть матч отбора Лиги чемпионов (видео)

Владислав Кочергин/Фото: twitter.com/Rakow1921

Владислав Кочергин поразил в составе "Ракува" ворота кипрского "Ариса".

Украинский полузащитник польского "Ракува" Владислав Кочергин забил гол в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против кипрской команды "Арис" Лимасол.

27-летний украинец вышел в стартовом составе и открыл счет на 7-й минуте поединка. Кочергин на дальней штанге поразил пустые ворота соперника после быстрой контратаки "Ракува".

Это уже второй гол Владислава в нынешней квалификации Лиги чемпионов. Ранее он отличился победным мячом в игре против эстонской "Флоры" в первом раунде отбора.

Матч "Ракув" – "Арис" завершился победой польского клуба со счетом 2:1. На 63-й минуте хозяева удвоили свое преимущество, реализовав пенальти. Однако в конце встречи "Ариса" отыграл один мяч.

Ответный поединок команды сыграют 15 августа на Кипре.

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф Лиги чемпионов сразится за выход в групповой этап с сильнейшим в паре "Копенгаген" (Дания) – "Спарта" Прага (Чехия).

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Лига чемпионов УЕФА
Дата публикации
Просмотры
116
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