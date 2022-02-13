Гол украинского футзалиста вошел в топ-10 на Евро-2022 (видео)

Михаил Зварыч забил сербам после красивой комбинации.

Пресс-служба УЕФА определила лучшие голы по итогам Чемпионата Европы-2022 по футзалу.

Среди десятки самых красивых забитых мячей нашлось место для результативного удара украинца Михаила Зварыча в матче группового раунда против команды Сербии. "Сине-желтые" настолько классно разыграли мяч, что Зварычу оставалось только не промахнуться по пустым воротам.

Ранее сообщалось, что голкипер украинской команды Кирилл Цыпун попал в символическую сборную Евро-2022.

На континентальном первенстве по футзалу, которое состоялось в Нидерландах, сборная Украины заняла 4-е место. Это лучший результат украинских футзолистов на чемпионатах Европы за последние 17 лет.

Украинская команда вышла в плей-офф ЧЕ-2022 по футзалу, заняв второе место в группе А. Украинская сборная в стартовом матче проиграла Нидерландам (2:3), а затем разгромила Сербию (6:1) и уступила действующим чемпионам Европы и мира - португальцам (0:1).

В четвертьфинале подопечные Александра Косенко обыграли Казахстан со счетом 5:3. В полуфинале "сине-желтые" в сверхнапряженном противостоянии уступили россиянам (2:3), а в поединке за "бронзу" проиграли Испании со счетом 1:4.

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