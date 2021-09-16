Гол в ворота "Шахтера" признан лучшим в первом туре Лиги чемпионов: позади остались достойные конкуренты (видео)

"Горняки" показали себя в хит-параде не с лучшей стороны.
Гол форварда молдавского "Шерифа" Адама Траоре в ворота донецкого "Шахтера" был признан лучшим в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Второе место в хит-параде занял Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), третье - Анте Ребич ("Милан"), четвертое - Джек Грилиш ("Манчестер Сити").
Sheriff winger Adama Traore takes home the prize! #UCLPOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/n8FV7Ho559— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2021
- "Шахтер" потерпел сенсационное поражение от "Шерифа" со счетом 0:2.
- Другой представитель Украины в турнире киевское "Динамо" дома сыграло вничью с лиссабонской "Бенфикой".
- Во 2-м туре турнира "Шахтер" 28 сентября дома примет миланский "Интер". "Динамо" на следующий день в гостях будет противостоять мюнхенской "Баварии".
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, форвард "Аякса" повторил уникальный рекорд ван Бастена в Лиге чемпионов.