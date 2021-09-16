Гол в ворота "Шахтера" признан лучшим в первом туре Лиги чемпионов: позади остались достойные конкуренты (видео)

Гол в ворота "Шахтера" признан лучшим в первом туре Лиги чемпионов: позади остались достойные конкуренты (видео)

"Горняки" показали себя в хит-параде не с лучшей стороны.

Гол форварда молдавского "Шерифа" Адама Траоре в ворота донецкого "Шахтера" был признан лучшим в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Второе место в хит-параде занял Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), третье - Анте Ребич ("Милан"), четвертое - Джек Грилиш ("Манчестер Сити").

"Шахтер" потерпел сенсационное поражение от "Шерифа" со счетом 0:2.

от "Шерифа" со счетом 0:2. Другой представитель Украины в турнире киевское "Динамо" дома сыграло вничью с лиссабонской "Бенфикой".

с лиссабонской "Бенфикой". Во 2-м туре турнира "Шахтер" 28 сентября дома примет миланский "Интер". "Динамо" на следующий день в гостях будет противостоять мюнхенской "Баварии".

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, форвард "Аякса" повторил уникальный рекорд ван Бастена в Лиге чемпионов.

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