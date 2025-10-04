Гол Ваната помог "Жироне" одержать первую победу в сезоне Ла Лиги

"Жирона"

"Жирона" дома обыграла "Валенсию" в матче 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в городе Жирона завершился со счетом 2:1 .

Каталонцы открыли счет на 18-й минуте встречи – украинский форвард Владислав Ванат забил гол-красавец ударом в дальнюю "девятку" из-за пределов штрафной площадки.

Для 23-летнего украинца это уже второй забитый мяч в чемпионате Испании. Своим дебютным голом за "Жирону" он отличился в матче 4-го тура Примеры против "Сельты" (1:1).

Во втором тайме "летучие мыши" сравняли счет – на 57-й минуте точный удар нанес Диего Лопес.

Однако подопечные Мичела все же одержали первую победу в текущем сезоне Ла Лиги – на 63-й минуте решающий гол забил Арнау Мартинес.

Отметим, что на 80-й минуте "Жирона" осталась в меньшинстве – вторую желтую карточку и удаление заработал Иван Мартин.

Ванат вышел в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте. Другие два украинских футболиста "Жироны", вратарь Владислав Крапивцов и полузащитник Виктор Цыганков, не попали в заявку на этот матч.

Обзор матча "Жирона" – "Валенсия"

После этой победы "Жирона" (6 очков) покинула зону вылета и поднялась на 16-е место в таблице Ла Лиги. "Валенсия" с 8 баллами занимает 14-ю позицию.

В следующем туре "Жирона" 18 октября в каталонском дерби на выезде сыграет с "Барселоной", а "Валенсия" 20 октября в гостях сразится с "Алавесом".