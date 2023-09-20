Гол вратаря спас "Лацио" от поражения в матче Лиги чемпионов против "Атлетико" (видео)

Итальянский голкипер Иван Проведель на последних секундах вырвал для римлян ничью.

"Лацио" и "Атлетико" сыграли вничью в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 1:1 .

Команда Диего Симеоне ушла на перерыв в роли лидера благодаря голу Пабло Барриоса на 29-й минуте игры.

Во втором тайме "матрасникам" удавалось удерживать победный счет вплоть до компенсированного времени, когда и произошла драматическая развязка встречи.

Римляне всеми силами пошли к воротам испанского клуба в надежде спастись от поражения и смогли добиться желаемого. Героем матча стал итальянский голкипер "Лацио" Иван Проведель, который на 90+5-й минуте головой переправил мяч в сетку после подачи Луиса Альберто.

Обзор матча

В другом матче стартового тура группы E нидерландский "Фейеноорд" обыграл шотландский "Селтик" со счетом 2:0.

Во втором туре Лиги чемпионов 4 октября "Атлетико" примет "Фейеноорд", а "Лацио" отправится в гости к "Селтику".

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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