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Гол вратаря спас "Оболонь" от поражения в матче УПЛ против "Черноморца"
Голкипер "пивоваров" Назарий Федоривский головой замкнул подачу с углового на последней минуте компенсированного времени.
"Черноморец" и "Оболонь" сыграли вничью в стартовом матче седьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Черноморец" в Одессе завершился со счетом 1:1.
"Моряки" открыли счет на 37-й минуте встречи — Кирилл Попов реализовал пенальти.
Однако на последней минуте компенсированного ко второму тайма времени "пивовары" сумели удивительным образом избежать поражения — вратарь команды Назарий Федоривский пошел в чужую штрафную площадку на подачу с углового и замкнул ее ударом головой.
Федоривский стал лишь вторым голкипером в истории, который забил с игры в матче УПЛ. Впервые подобное удалось Евгению Боровику в 2010 году в поединке "Кривбасс" — "Арсенал". Тогда вратарь криворожцев также забил головой после подачи с углового, чем спас свою команду от поражения (1:1).
Отметим, что матч между "Черноморцем" и "Оболонью" трижды прерывался из-за воздушной тревоги и угрозы обстрела со стороны российских оккупантов.
Обзор матча "Черноморец" — "Оболонь"
После этого матча "Черноморец" (5 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ. "Оболонь" (4 балла) находится на 14-й позиции.
В следующем туре УПЛ, который состоится уже после международной паузы, одесситы примут "Харьков", а столичная команда дома сразится с "Кривбассом". Базовая дата проведения поединков — 10 октября.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" разгромил "Ольховцы" и вышел в 1/8 финала Кубка Украины.