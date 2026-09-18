Гол вратаря спас "Оболонь" от поражения в матче УПЛ против "Черноморца"

Назарий Федоривский, "Черноморец" - "Оболонь" / © ФК Черноморец

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"Черноморец" и "Оболонь" сыграли вничью в стартовом матче седьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Черноморец" в Одессе завершился со счетом 1:1.

"Моряки" открыли счет на 37-й минуте встречи — Кирилл Попов реализовал пенальти.

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Однако на последней минуте компенсированного ко второму тайма времени "пивовары" сумели удивительным образом избежать поражения — вратарь команды Назарий Федоривский пошел в чужую штрафную площадку на подачу с углового и замкнул ее ударом головой.

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Федоривский стал лишь вторым голкипером в истории, который забил с игры в матче УПЛ. Впервые подобное удалось Евгению Боровику в 2010 году в поединке "Кривбасс" — "Арсенал". Тогда вратарь криворожцев также забил головой после подачи с углового, чем спас свою команду от поражения (1:1).

Отметим, что матч между "Черноморцем" и "Оболонью" трижды прерывался из-за воздушной тревоги и угрозы обстрела со стороны российских оккупантов.

Обзор матча "Черноморец" — "Оболонь"

После этого матча "Черноморец" (5 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ. "Оболонь" (4 балла) находится на 14-й позиции.

В следующем туре УПЛ, который состоится уже после международной паузы, одесситы примут "Харьков", а столичная команда дома сразится с "Кривбассом". Базовая дата проведения поединков — 10 октября.

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Ранее сообщалось, что "Шахтер" разгромил "Ольховцы" и вышел в 1/8 финала Кубка Украины.

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