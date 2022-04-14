Гол Яремчука не спас: "Бенфика" завершила борьбу за кубок Лиги чемпионов

Гол Яремчука не спас: "Бенфика" завершила борьбу за кубок Лиги чемпионов

Команда украинца сыграла вничью с "Ливерпулем".

В среду, 13 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов "Бенфика" на выезде вырвала ничью с "Ливерпулем" – 3:3 .

Счет матча открыл на 21-й минуте Ибраим Конате. Впоследствии Гонсалу Рамушу удалось сравнять счет.

В начале второго тайма "красные" получили преимущество в два мяча — дублем отметился Роберто Фирмино, но точные удары украинца Романа Яремчука и Дарвина Нуньеса восстановили паритет.

Отметим, что гол Яремчука в ворота "Ливерпуля" стал третьим в нынешней Лиге чемпионов.

В первом поединке "Бенфика" уступила "Ливерпулю" со счетом 3:1, что и вывело в полуфинал команду Юргена Клоппа.

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