Гол Яремчука помог "Валенсии" сыграть в боевую ничью против "Реала" с Луниным в Ла Лиге (видео)

"Летучие мыши" вели с разницей в два мяча, но "сливочным" удалось избежать поражения.

"Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука на своем поле сыграла вничью с мадридским "Реалом" украинского голкипера Андрея Лунина в матче 27-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Месталья" в Валенсии завершился со счетом 2:2 .

Хозяева поля вышли вперед на 27-й минуте – Уго Дуро забил ударом головой. Через три минуты "летучие мыши" удвоили свое преимущество – Дани Карвахаль неосторожно отдал передачу назад, которую перехватил Яремчук, обошел Лунина и поразил уже пустые ворота.

Видео гола Яремчука

Перед перерывом мадридцы сократили отставание в счете – после прострела Карвахаля с правого фланга голкипер гостей Гиорги Мамардашвили не дотянулся до мяча, а Винисиус Жуниор поразил угол ворот.

Во втором тайме подопечные Карло Анчелотти отыгрались – на 76-й минуте Винисиус оформил дубль, ударом головой с отскоком от газона замкнув навес Браима Диаса.

Следует отметить, что матч завершился скандалом. В компенсированное время, на 90+9-й минуте, Джуд Беллингем головой забил третий мяч "Реала" с подачи Диаса, но за несколько минут до этого рефери дал финальный свисток и этот гол не был засчитан.

Яремчук вышел в стартовом составе Валенсии и провел на поле 57 минут. Для Романа это был 18-й матч в этом сезоне Примеры, на его счету три гола.

Лунин сыграл весь матч в составе "Реала". Для Андрея это 15-й поединок в текущем сезоне в чемпионате Испании.

Обзор матча "Валенсия" – "Реал" Мадрид

После этого матча "Реал" (66 очков) лидирует в Ла Лиге, опережая на 7 баллов "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова, которая сыграла на один поединок меньше. "Валенсия" (37 пунктов) занимает девятую позицию.

В следующем туре испанского чемпионата "сливочные" 10 марта примут "Сельту", а подопечные Рубена Барахи днем ранее дома встретятся с "Хетафе".

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