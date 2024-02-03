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Гол Яремчука принес "Валенсии" победу над абсолютным аутсайдером чемпионата Испании (видео)

Гол Яремчука принес "Валенсии" победу над абсолютным аутсайдером чемпионата Испании (видео)

Роман Яремчук/Фото: twitter.com/valenciacf

Роман Яремчук забил свой второй гол в сезоне Примеры и помог "летучим мышам" добыть три очка.

"Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука на своем поле одолела "Альмерию" в матче 23-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Месталья" завершился со счетом 2:1.

Хозяева поля вышли вперед на 14-й минуте – Уго Дуро отличился после передачи Диего Лопеса.

На 23-й минуте "летучие мыши" удвоили свое преимущество – Яремчук ударом головой из пределов штрафной замкнул подачу с левого фланга в исполнении Пепелу.

Для 28-летнего украинского футболиста это второй гол в этом сезоне Ла Лиги. Он выходил на поле в 16-ти матчах чемпионата Испании.

Добавим, что во время празднования своего забитого мяча Яремчук снял футболку, за что получил от арбитра желтую карточку.

На старте второго тайма "Альмерия" сократила отставание в счете – на 50-й минуте точный удар нанес Серхио Аррибас.

Вскоре у "Валенсии" был шанс восстановить преимущество в два мяча, но Пепелу на 61-й минуте не реализовал пенальти.

Так что интрига в этом поединке сохранялась до самого финального свистка. Яремчука, который вышел на поле в стартовом составе,  заменили на 70-й минуте. Именно гол украинца оказался победным, ведь избежать поражения гостям не удалось.

Обзор матча "Валенсия" – "Альмерия"

Победа позволила "Валенсии" (35 очков) подняться на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Альмерия" (6 баллов) занимает последнюю, 20-ю позицию.

В следующем туре команда Яремчука 10 февраля на выезде встретится с "Лас-Пальмасом", а главный аутсайдер чемпионата 12 февраля примет "Атлетик" Бильбао.

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