Гол Ярмоленко не помог победить: "Динамо" сенсационно потеряло очки в матче против ЛНЗ (видео)

Киевское "Динамо" сыграло вничью с черкасским ЛНЗ в домашнем матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на столичном имени Валерия Лобановского завершился со счетом 1:1 .

Команда Александра Шовковского вышла вперед на 15-й минуте встречи. Андрей Ярмоленко воспользовался забросом от Владислава Ваната и в касание перебросил голкипера гостей Евгения Кучеренко.

Однако перед перерывом ЛНЗ удалось сравнять счет. После подачи Сергея Рыбалки с углового вратаря "бело-синих" Руслан Нещерет допустил грубую ошибку и выпустил мяч из рук, а Хайдин Салиху добил мяч в сетку.

Во втором тайме хозяева владели преимуществом, но воплотить свои моменты хотя бы в один забитый мяч не смогли.

Обзор матча "Динамо" – ЛНЗ

После этого матча "Динамо" (45 очков) осталось на третьем месте в УПЛ. Киевляне на четыре балла отстают от лидера "Шахтера" и одним пунктом уступают "Кривбассу", по сравнению с которым имеют игру в запасе. ЛНЗ (26 очков) поднялся на девятую строчку чемпионата Украины.

В следующем туре киевляне 13 апреля сыграют на выезде с "Александрией", а команда Олега Дулуба 15 апреля примет "Верес".

Читайте также:

Прервали черную полосу: "Полесье" в результативном матче едва удержало победу над "Минаем" (видео)

"Шахтер" разобрался с "Рухом" и стал единоличным лидером УПЛ (видео)

"Черноморец" в большинстве едва не упустил победу над "Александрией" в матче с 5 голами (видео)