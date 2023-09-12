Гол Ярмоленко не спас: сборная Украины проиграла Италии в матче отбора на Евро-2024 (видео)

Сборная Украины уступила команде Италии в матче 6-го тура отбора на Евро-2024. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершился со счетом 2:1 .

"Скуадра Адзурра" вышла вперед уже на 12-й минуте встречи. Георгий Судаков подскользнулся возле собственной штрафной, а Давиде Фраттези точно пробил в ближний угол после передачи, которую отдал Маттия Дзакканьи.

На 29-й минуте подопечные Лучано Спалетти удвоили свое преимущество. Дубль оформил Фраттези, который низом отправил мяч в сетку из пределов штрафной. Арбитр сначала зафиксировал офсайд, но после подсказки видеоассистента VAR засчитал этот гол.

Перед перерывом украинцы сумели сократить отставание в счете. На 41-й минуте Андрей Ярмоленко классным пасом вывел Артема Довбика один на один с Джанлуиджи Доннаруммой – голкипер итальянцев совершил сейв, но затем Ярмоленко добил мяч в пустые ворота после отскока от Федерико Димарко.

Во втором тайме Италия оказывала безумное давление на ворота сборной Украины, которой оставалось надеяться на немногочисленные контрвыпады.

Могли действующие чемпионы Европы выигрывать даже разгромно, но отличная игра вратаря Георгия Бущана и удача, как вот в моменте с ударом Мануэля Локателли на 69-й минуте в перекладину, позволили сохранять интригу вплоть до финального свистка. Однако спастись от поражения нашей команде не удалось.

Обзор матча

Добавим, что в параллельном матче этой группы сборная Северной Македонии на выезде победила команду Мальты (0:2).

После поражения от итальянцев сборная Украины (7 очков) опустилась на третье место в группе С. Лидирует Англия (13 баллов), на вторую позицию поднялась Италия (7). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Матчи следующего тура отбора на Евро-2024 в нашей группе пройдут 14 октября: Украина – Северная Македония, Италия – Мальта.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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