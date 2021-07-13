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Гол Ярмоленко номинирован на звание лучшего на Евро-2020: десятка претендентов (видео)

Гол Ярмоленко номинирован на звание лучшего на Евро-2020: десятка претендентов (видео)

Associated Press

Забитый мяч украинца в ворота сборной Нидерландов не остался без внимания.

Гол полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов в первом туре группового этапа Чемпионата Европы-2020 претендует на звание лучшего на турнире.

Забитый мяч 31-летнего украинца попал в список из десяти номинантов, выбранных УЕФА. Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте организации.

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В топ-10 по итогам турнира также попали голы итальянца Лоренцо Инсинье в ворота сборной Бельгии в четвертьфинале, француза Поля Погба швейцарцам в матче 1/8 финала, хорвата Луки Модрича шотландцам на групповом этапе, бельгийца Кевина Де Брюйне датчанам на групповой стадии, чеха Патрика Шика шотландцам в группе, датчанина Миккеля Дамсгора англичанам в полуфинале, испанца Альваро Мораты итальянцам в полуфинале и итальянца Федерико Кьезы испанцам в матче 1/2 финала, а также португальца Криштиану Роналду венграм во встрече группового этапа.

Видео гола Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов

Видео топ-10 голов на Евро-2020

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что УЕФА назвал символическую сборную Евро-2020.

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