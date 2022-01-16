Гол Ярмоленко отменили: "Вест Хэм" неожиданно уступил аутсайдеру АПЛ

Украинец вышел на замену, но не спас "молотобойцев" от поражения.

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм" на своем поле уступил "Лидсу" со счетом 2:3 .

Счет матча на 10-й минуте открыл Джек Харрисон. Хозяева отыгрались ближе к перерыву усилиями Джаррода Боуэна. Через три минуты Харрисон вернул преимущество "Лидсу".

В начале второго тайма Пабло Форнальс возобновил паритет в матче. На 60-й минуте Харрисон забил свой третий гол в матче и принес победу "Лидсу".

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко начал поединок на скамье запасных. На 69-й минуте он вышел на замену и через восемь минут получил желтую карточку.

На 82-й минуте Ярмоленко сравнял счет в матче, однако гол игрока сборной Украины был отменен из-за офсайда.

"Вест Хэм" занимает четвертое место в АПЛ. "Лидс" обошел в турнирной таблице "Эвертон" Виталия Миколенко и поднялся на 15-ю позицию.

В следующем туре АПЛ 22 января команда Ярмоленко на выезде сыграет против "Манчестер Юнайтед", а "Лидс" дома примет "Ньюкасл".

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