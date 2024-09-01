Гол Ярмоленко принес "Динамо" третью подряд победу на старте сезона УПЛ (видео)

Киевское "Динамо" победило черкасский ЛНЗ в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского завершился со счетом 1:0 .

"Бело-синие" вышли вперед на 22-й минуте встречи – Андрей Ярмоленко реализовал пенальти, назначенный за фол Хайдина Салиху в своей штрафной площадке против Александра Пихаленка.

На 26-й минуте Ярмоленко мог оформить дубль, но после просмотра видеоповтора (VAR) взятие ворот было отменено из-за офсайда у Владислава Ваната.

Развить свое преимущество подопечным Александра Шовковского не удалось. Но и отыграться киевляне сопернику не позволили, удержав минимальную победу.

Обзор матча "Динамо" – ЛНЗ

Для "Динамо" это третья победа подряд на старте сезона УПЛ. До этого "бело-синие" обыграли "Верес" (2:1) и "Карпаты" (3:1). С 9 очками киевляне поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

ЛНЗ имеет 9 баллов после пяти поединков и располагается на пятой позиции в чемпионате Украины. Ранее черкасская команда одолела "Левый Берег" (1:0), уступила "Александрии" (0:2), обыграла "Рух" (3:1) и победила "Карпаты" (2:1).

В следующем туре УПЛ, после международной паузы, киевляне 14 сентября сыграют против "Зари", а ЛНЗ 16 сентября примет "Колос".

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