Илья Забарный, ПСЖ - "Рома" / © Associated Press

Реклама

Украинский защитник французского ПСЖ Илья Забарный отличился голом в домашнем матче пятого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27 против итальянской "Ромы".

24-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и на 31-й минуте сравнял счет в поединке (1:1), на ближней штанге ударом головой замкнув подачу Сенни Маюлу с углового. Перед этим "волки" на 5-й минуте открыли счет усилиями Марио Эрмосо.

Реклама

Для Забарного это дебютный гол в Лиге чемпионов. Защитник провел в самом престижном еврокубке 23 матча.

Реклама

Также это его третий гол в текущем сезоне за ПСЖ. Ранее он дважды отличился в поединках чемпионата Франции.

Во втором тайме ПСЖ и "Рома" снова обменялись голами. Сначала Усман Дембеле на 62-й минуте реализовал пенальти, выведя парижан вперед.

Однако удержать победу подопечные Луиса Энрике не сумели. На 78-й минуте в составе римлян 11-метровый реализовал Дониелл Мален. Таким образом, команды разошлись результативной ничьей — 2:2.

Отметим, что Забарный провел весь матч на поле. Для центрбека это был 11-й поединок за парижан в этом сезоне.

Реклама

ПСЖ с 13 очками занимает второе место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Рома" с 5 баллами находится на 25-й позиции.

В следующем туре самого престижного еврокубка ПСЖ в гостях сыграет против английской "Астон Виллы", а "Рома" примет португальский "Спортинг". Оба матча состоятся 8 декабря.

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" уступил "Фенербахче" в Лиге чемпионов.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров