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Гол Забарного помог ПСЖ сыграть вничью с "Ромой" в Лиге чемпионов
Илья Забарный забил дебютный гол в карьере в Лиге чемпионов.
Украинский защитник французского ПСЖ Илья Забарный отличился голом в домашнем матче пятого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27 против итальянской "Ромы".
24-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и на 31-й минуте сравнял счет в поединке (1:1), на ближней штанге ударом головой замкнув подачу Сенни Маюлу с углового. Перед этим "волки" на 5-й минуте открыли счет усилиями Марио Эрмосо.
Для Забарного это дебютный гол в Лиге чемпионов. Защитник провел в самом престижном еврокубке 23 матча.
Также это его третий гол в текущем сезоне за ПСЖ. Ранее он дважды отличился в поединках чемпионата Франции.
Во втором тайме ПСЖ и "Рома" снова обменялись голами. Сначала Усман Дембеле на 62-й минуте реализовал пенальти, выведя парижан вперед.
Однако удержать победу подопечные Луиса Энрике не сумели. На 78-й минуте в составе римлян 11-метровый реализовал Дониелл Мален. Таким образом, команды разошлись результативной ничьей — 2:2.
Отметим, что Забарный провел весь матч на поле. Для центрбека это был 11-й поединок за парижан в этом сезоне.
ПСЖ с 13 очками занимает второе место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Рома" с 5 баллами находится на 25-й позиции.
В следующем туре самого престижного еврокубка ПСЖ в гостях сыграет против английской "Астон Виллы", а "Рома" примет португальский "Спортинг". Оба матча состоятся 8 декабря.
Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" уступил "Фенербахче" в Лиге чемпионов.