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Гол Забарного принес ПСЖ победу в матче чемпионата Франции
Украинец забил второй гол в сезоне за парижский клуб.
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный забил гол в домашнем матче 10-го тура чемпионата Франции против "Труа".
24-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и на 39-й минуте открыл счет в поединке, точным ударом головой замкнув навес Сенни Маюлу.
Для Забарного это уже второй гол за парижский клуб в этом сезоне. Ранее он забил в матче 7-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга".
Гол Забарного стал единственным и решающим во встрече. Подопечные Луиса Энрике одержали победу со счетом 1:0.
Отметим, что на 34-й минуте украинец также заработал желтую карточку, он отыграл полный матч.
После этой победы ПСЖ (23 очка) стал единоличным лидером чемпионата Франции. "Труа" (8 баллов) находится на 16-й позиции.
В следующем туре Лиги 1 парижане 21 ноября сыграют в гостях против "Ниццы", а "Труа" днем ранее примет "Гавр".
Ранее сообщалось, что гол и ассист Судакова помогли "Бенфике" обыграть польский клуб в Лиге Европы.