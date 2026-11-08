Гол Забарного принес ПСЖ победу в матче чемпионата Франции

Илья Забарный / © Associated Press

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Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный забил гол в домашнем матче 10-го тура чемпионата Франции против "Труа".

24-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и на 39-й минуте открыл счет в поединке, точным ударом головой замкнув навес Сенни Маюлу.

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Для Забарного это уже второй гол за парижский клуб в этом сезоне. Ранее он забил в матче 7-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга".

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Гол Забарного стал единственным и решающим во встрече. Подопечные Луиса Энрике одержали победу со счетом 1:0.

Отметим, что на 34-й минуте украинец также заработал желтую карточку, он отыграл полный матч.

После этой победы ПСЖ (23 очка) стал единоличным лидером чемпионата Франции. "Труа" (8 баллов) находится на 16-й позиции.

В следующем туре Лиги 1 парижане 21 ноября сыграют в гостях против "Ниццы", а "Труа" днем ранее примет "Гавр".

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Ранее сообщалось, что гол и ассист Судакова помогли "Бенфике" обыграть польский клуб в Лиге Европы.

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