Гол Зинченко признали лучшим в "Арсенале" по итогам февраля (видео)

Украинский защитник Александр Зинченко победил в голосовании болельщиков лондонского "Арсенала" за лучший гол команды в феврале.

Об этом сообщается на официальном сайте "пушкарей".

Победу в номинации одержал забитый мяч украинца в матче с "Астон Виллой" – на 61-й минуте Зинченко сравнял счет, забив ударом низом из-за пределов штрафной после розыгрыша углового.

Видео гола Зинченко в ворота "Астон Виллы"

Для 26-летнего украинца этот гол стал дебютным за "Арсенал" и в АПЛ. В итоге команда Микеля Артеты победила "Астон Виллу" со счетом 2:4.

В опросе среди поклонников "канониров" гол Зинченко набрал 40% голосов. Второе место занял удар Букайо Сака в той же встрече против "Астон Виллы" – 38%.

40%

38%

13%



️ The votes are in...



Это было за 1 день в нашем February Goal of the Month — Arsenal (@Arsenal) March 16, 2023

Отметим, что ранее Зинченко второй раз подряд признали лучшим игроком месяца в "Арсенале". Украинец получил этот приз как по итогам января, так и февраля.

После 27-го тура "Арсенал" с 66 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на 5 баллов.

Сегодня, 16 марта, "канониры" проведут ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против лиссабонского "Спортинга". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени. Первый поединок команд в Португалии завершился боевой ничьей – 2:2.

Читайте также:

Скандального поклонника Путина переизбрали на пост президента ФИФА

Испания отреагировала на информацию о замене Украины на Марокко в заявке на проведение ЧМ-2030

Футболист бельгийского клуба оформил самый быстрый хет-трик в истории еврокубков (видео)