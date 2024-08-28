Гол звездного новичка принес "Барселоне" третью подряд победу на старте Ла Лиги (видео)

"Барселона" на выезде одержала волевую победу над "Райо Вальекано" в матче 3-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на "Эстадио де Вальекас" в Мадриде завершился со счетом 1:2 .

Уже на 9-й минуте встречи Унай Лопес вывел хозяев вперед. До перерыва каталонцам отыграться не удалось, но во втором тайме подопечные Ханси Флика совершили камбэк.

На 60-й минуте счет в матче сравнял Педри, которому ассистировал Рафинья. На 71-й минуте Роберт Левандовски забил второй мяч "сине-гранатовых", но после просмотра видеоповтора (VAR) его отменили из-за нарушения правил.

И все же "Барселона" смогла вырвать победу. На 82-й минуте решающий гол забил звездный новичок команды Дани Ольмо, для которого это был дебютный поединок в составе "блаугранас". Результативной передачей отличился 17-летний Ламин Ямаль.

Отметим, что в заявке хозяев отсутствовал экс-футболист мадридского "Реала" Хамес Родригес, который недавно перешел в "Райо Вальекано".

Обзор матча "Райо Вальекано" – "Барселона"

Для "Барселоны" это третья подряд победа на старте сезона Ла Лиги. Каталонцы с 9 очками единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании. "Райо Вальекано" с 4 баллами находится на восьмой позиции.

В следующем туре Примеры "Барселона" 31 августа примет "Вальядолид", а "Райо Вальекано" в тот же день на выезде сыграет против "Эспаньола".

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