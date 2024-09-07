Гол звезды "Реала" принес сборной Бразилии непростую победу в отборе на ЧМ-2026 (видео)

Сборная Бразилии победила команду Эквадора в домашнем матче 7-го тура квалификации на чемпионат мира-2026. Поединок в Куритибе завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол "селесао" забили на 30-й минуте – нападающий мадридского "Реала" Родриго нанес точный удар после передачи, которую сделал полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета.

Обзор матча Бразилия – Эквадор

После этой победы Бразилия с 10 очками после семи матчей занимает четвертое место в квалификационном турнире в Южной Америке. Эквадор с 8 баллами находится на шестой позиции – ранее команду лишили трех очков из-за нарушения правил регистрации игрока.

Следующий поединок в отборе на ЧМ-2026 бразильцы сыграют 11 сентября на выезде с Парагваем. Эквадорцы днем ранее примут Перу.

Напомним, ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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