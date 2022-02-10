Гола Бога не хватило: "Аталанта" с Малиновским в большинстве драматично вылетела из Кубка Италии

Гола Бога не хватило: "Аталанта" с Малиновским в большинстве драматично вылетела из Кубка Италии

Руслан вышел в старте и провел на поле 74 минуты.

"Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского простилась с Кубком Италии. В 1/4 финала турнира "бергамаски" в родных стенах уступили "Фиорентине" со счетом 2:3 .

Поединок начался неудачно для хозяев. Уже на 9-й минуте Кшиштоф Пентек реализовал пенальти и вывел "фиалок" вперед. Однако на 30-й минуте Давиде Дзаппакоста ответил своим голом и на перерыв команды ушли при равенстве в счете.

Во втором тайме команда Малиновского, который вышел на поле со стартовых минут, вырвалась вперед. Точным ударом на 56-й минуте отличился зимний новичок "бергамасков" Жереми Бога.

Однако для победы подопечным Джан Пьеро Гасперини этого оказалось мало. На 71-й минуте Пентек оформил дубль. А уже на 79-й минуте "фиалки" остались в меньшинстве - аргентинский защитник Лукас Мартинес Куарта получил вторую желтую карточку и досрочно отправился в раздевалку.

Вместо того, чтобы воспользоваться численным большинством, "Аталанта" в компенсированное время пропустила. Победу и путевку в полуфинал "Фиорентине" принес Никола Миленкович.

Отметим, что Малиновский отыграл в этом поединке 74 минуты, после чего уступил место на поле нападающему Луису Муриелю. Результативными действиями украинцу отличиться не удалось.

Соперник "фиалок" в 1/2 финала Кубка Италии определятся в поединке "Ювентус" - "Сассуоло", который начнется 10 февраля в 22:00 по киевскому времени.

В другом полуфинале встретятся "Интер" и "Милан". "Нерадзурри" вышли в 1/2 финала благодаря убедительной победе над "Ромой" (2:0), а "россонери" уничтожили "Лацио" ( 4:0 ).

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