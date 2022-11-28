Гола Довбика стало мало: "Днепр-1" неожиданно проиграл "Кривбассу" в УПЛ

"Днепр-1" уступил "Кривбассу" в заключительном матче 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Горняк" в Кривом Роге завершился со счетом 2:1 .

Подопечные Александра Кучера вышли вперед на 22-й минуте – Артем Довбик реализовал пенальти.

Криворожцы сумели быстро отыграться. На 27-й минуте Назар Волошин восстановил паритет во встрече.

Во втором тайме команде Юрия Вернидуба удалось шокировать днепрян. На 73-й минуте Роман Дебелко своим голом принес хозяевам победу.

Следует отметить, что это первое поражение днепрян в текущем сезоне УПЛ. До этого было 11 побед и 2 ничьи.

Несмотря на поражение, "Дніпро-1" с 35 очками продолжает находиться на вершине УПЛ. "Кривбасс" набрал 15 баллов и поднялся на 11-е место.

На этом для днепрян 2022 год завершен, после зимней паузы команда сыграет с "Александрией". Криворожцы проведут свой следующий матч еще в этом году — 2 декабря против "Черноморца".

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