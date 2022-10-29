Гола Мудрика не хватило: "Шахтер" в меньшинстве упустил победу над "Александрией" в УПЛ (видео)

Команда Игоря Йовичевича не смогла догнать "Днепр-1" на вершине турнирной таблицы.

Донецкий "Шахтер" расписал боевую ничью с "Александрией" в центральном матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 2:2 .

"Желто-черные" неожиданно вышли вперед в начале встречи. На 5-й минуте отличным ударом в ближний угол отличился Андрей Цуриков.

На 40-й минуте команды вынуждены были отправиться в укрытие из-за масштабной воздушной тревоги по всей территории Украины, кроме оккупированного россиянами Крыма.

Сигнал об отбое тревоги прозвучал через 1 час и 24 минуты. Вернувшись на поле, "горняки" практически сразу сравняли счет - Богдан Михайличенко забил дебютный гол за "Шахтер", замкнув передачу Лукаса Тейлора.

На старте второго тайма подопечные Игоря Йовичевича остались в меньшинстве - Тейлор на 57-й минуте заработал вторую желтую карточку, которая превратилась для него в красную.

Играя вдесятером, "Шахтер" сумел выйти вперед. На 82-й минуте Михаил Мудрик реализовал выход один на один с голкипером. Однако "Александрия" смогла избежать поражения - на 87-й минуте окончательный счет в игре установил Александр Демченко.

"Шахтер" во второй раз в сезоне потерял очки и не воспользовался возможностью догнать "Днепр-1" на вершине турнирной таблицы УПЛ. У "горняков" сейчас 20 баллов, у днепрян - 22. "Александрия" с 17 пунктами занимает четвертую строчку.

В следующем туре "горняки" 5 ноября сыграют с "Ингульцом", а александрийцы в тот же день встретятся с "Колосом".

Напомним, уже в среду, 2 ноября, "Шахтер" в Варшаве проведет решающую битву с "РБ Лейпцигом" за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

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