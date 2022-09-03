Гола рекордсмена Холанда оказалось недостаточно: "Манчестер Сити" во второй раз в сезоне АПЛ потерял очки

Поединок на "Вилла Парк" в Бирмингеме завершился вничью со счетом 1:1 .

В первом тайме команды не смогли "размочить" ворота друг друга. Впрочем, в начале второй половины встречи звездный нападающий "горожан" Эрлинг Холанд забил свой уже десятый мяч в нынешнем сезоне.

К слову, в прошлом туре 22-летний норвежец установил рекорд по количеству голов в АПЛ в 5 первых турах - со своими 9 голами Холанд обошел Микки Квина и Серхио Агуэро с 8 голами в 5 матчах.

Однако победить "горожане" в игре против "Астон Виллы" не смогли. На 74-й минуте форвард "львов" Леон Бейли установил окончательный счет в этой дуэли.

Второй раз потеряв очки в нынешней кампании, "Манчестер Сити" с 14 баллами располагается на 2-м месте в таблице АПЛ. Лидирует с 15 очками после 5 матчей "Арсенал". Что касается "Астон Виллы", то команда Стивена Джеррарда идет 17-й, имея в активе 4 пункта.

В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы дома сыграет против "Тоттенгема", а бирмингемцы на выезде встретятся с "Лестером". Оба поединка запланированы на 10 сентября.

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